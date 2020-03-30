Коронавирус в Саратовской области: учреждения соцподдержки населения работают удаленно
В Саратовской области в целях защиты от новой коронавирусной инфекции учреждения соцподдержки населения переведены на прием граждан по предварительной записи по телефонам горячей линии. Позвонить можно с 9:00 до 18:00 в рабочие дни.
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве соцразвития региона, через звонок также можно получить консультацию или разъяснение.
Список телефонов горячей линии представлен на сайте министерства социального развития области в разделе «Социальная помощь при коронавирусе».
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ИСТОЧНИК KP.RU