Коронавирус в Саратовской области: учреждения соцподдержки населения работают удаленно

30 Март 2020 2020-03-30T16:40:06+03:00

Записаться можно по телефону

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В Саратовской области в целях защиты от новой коронавирусной инфекции учреждения соцподдержки населения переведены на прием граждан по предварительной записи по телефонам горячей линии. Позвонить можно с 9:00 до 18:00 в рабочие дни.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве соцразвития региона, через звонок также можно получить консультацию или разъяснение.

Список телефонов горячей линии представлен на сайте министерства социального развития области в разделе «Социальная помощь при коронавирусе».

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ИСТОЧНИК KP.RU