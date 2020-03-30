В Саратове на предприятии по оснащению пропуска через границу РФ сотрудники не проходили медосмотр

30 Март 2020 2020-03-30T16:41:08+03:00

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Саратовское предприятие ООО «Телеком-Монтаж-Юг», которое занимается техническим оснащением воздушного грузопассажирского многостороннего пункта пропуска через Государственную границу РФ, призвали к ответу за нарушение в допуске работников.

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры, электромонтажники предприятия трудились без прохождения перед этим предварительного медосмотра.

Директор предприятия получил представление об устранении нарушений законодательства, возбуждены дела об административном правонарушении.

Организацию обязали выплатить 112 тыс. рублей штрафа, мера ответственности должностного лица еще не определена.

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ИСТОЧНИК KP.RU