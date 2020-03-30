2020-03-30T16:41:08+03:00
Происшествия

В Саратове на предприятии по оснащению пропуска через границу РФ сотрудники не проходили медосмотр

Организацию оштрафовали на 112 тыс. рублей
Дарья Вострикова
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Саратовское предприятие ООО «Телеком-Монтаж-Юг», которое занимается техническим оснащением воздушного грузопассажирского многостороннего пункта пропуска через Государственную границу РФ, призвали к ответу за нарушение в допуске работников.

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры, электромонтажники предприятия трудились без прохождения перед этим предварительного медосмотра.

Директор предприятия получил представление об устранении нарушений законодательства, возбуждены дела об административном правонарушении.

Организацию обязали выплатить 112 тыс. рублей штрафа, мера ответственности должностного лица еще не определена.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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