В Саратовской области за выходные поймали 27 охотников-нарушителей
В прошедшие выходные в северных районах Саратовской области открылась весенняя охота на водоплавающую дичь.
Как рассказали «КП-Саратов» в комитете охотничьего хозяйства и рыболовства региона, его сотрудники, а также полицейские, росгвардейцы и подразделения ОМОН организовали рейды по выявлению нарушителей.
В результате 68 мероприятий 27 охотников получили протоколы. В основном, за отсутствие разрешающих документов и добычи селезней уток без должного укрытия.
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ИСТОЧНИК KP.RU