В Саратовской области за выходные поймали 27 охотников-нарушителей

30 Март 2020 2020-03-30T15:26:28+03:00

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В прошедшие выходные в северных районах Саратовской области открылась весенняя охота на водоплавающую дичь.

Как рассказали «КП-Саратов» в комитете охотничьего хозяйства и рыболовства региона, его сотрудники, а также полицейские, росгвардейцы и подразделения ОМОН организовали рейды по выявлению нарушителей.

В результате 68 мероприятий 27 охотников получили протоколы. В основном, за отсутствие разрешающих документов и добычи селезней уток без должного укрытия.

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ИСТОЧНИК KP.RU