В Саратове пропавшую семилетнюю девочку нашли в луже

30 Март 2020 2020-03-30T15:23:21+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 30 марта, сотрудники областной и городской служб спасения, ПДН, Росгвардии и ППС, кинологическая служба облспаса выезжали на поиски семилетней девочки.

По данным портала «ЧП-Саратов», ребенок был с матерью в гаражах у дома №14 на улице Куприянова в Ленинском районе, а потом пропал.

Сидящую в луже у дома №24 на той же улице несовершеннолетнюю обнаружила 39-летняя прохожая.

Девочку передали 43-летнему отцу.

Обстоятельства выясняются.

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU