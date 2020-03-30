В Саратове пропавшую семилетнюю девочку нашли в луже
Сегодня, 30 марта, сотрудники областной и городской служб спасения, ПДН, Росгвардии и ППС, кинологическая служба облспаса выезжали на поиски семилетней девочки.
По данным портала «ЧП-Саратов», ребенок был с матерью в гаражах у дома №14 на улице Куприянова в Ленинском районе, а потом пропал.
Сидящую в луже у дома №24 на той же улице несовершеннолетнюю обнаружила 39-летняя прохожая.
Девочку передали 43-летнему отцу.
Обстоятельства выясняются.
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ИСТОЧНИК KP.RU