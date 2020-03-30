2020-03-30T15:22:10+03:00
Экономика

Саратовский завод начал выпуск обеззараживателей воздуха

Очищение происходит с помощью ультрафиолета
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В Саратове начат выпуск бытовых ультрафиолетовых очистителей воздуха.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве промышленности и энергетики региона, их производят на электромеханическом заводе «РЭМО».

Обеззараживание происходит путем прохождения воздуха через ультрафиолетовые лучи лампы, встроенной в прибор. Она закрыта металлическим корпусом, что позволяет пользоваться устройством в присутствии людей и домашних животных.

Объем обеззараживаемого воздуха 20 кубометров в час, а номинальный срок службы — восемь тыс. часов. При этом прибор невелик: его размеры составляют 44,5х10,5х13,5 см.

На предприятии также готовятся к выпуску промышленного очистителя воздуха. Его отличает то, что мощность втрое больше, что позволяет быстро очищать воздух в больших помещениях.

Так как сейчас фирменные магазины завода не работают, то купить прибор можно на сайте производителя. Впоследствии очистители воздуха будут продавать в магазинах федеральных сетей DNS, «М.Видео» и «Эльдорадо».

ИСТОЧНИК KP.RU

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