Михаил Мишустин рассказал, какие штрафы могут появиться за нарушение самоизоляции

30 Март 2020 2020-03-30T15:01:36+03:00

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В регионах России могут ввести дополнительные ограничения для граждан на время режима изоляции.

Как сообщает «Комсомольская правда», ранее премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании в понедельник призвал региональные власти последовать примеру Москвы и Московской области для введения жестких мер

- Шаги, которые предпринимаются, — это логичное продолжение политики президента и правительства по борьбе с коронавирусом, — уверен премьер-министр Мишустин.

По его словам, правительство России одобрило введение в Кодекс об административных правонарушениях штрафов за несоблюдение карантина. Если Государственная дума их утвердит, то физическим лицам грозит 1—3 тыс. рублей за нарушение правил самоизоляции и до 15–40 тыс. рублей — за нарушение санитарно-эпидемиологических норм. Юридические лица могут раскошелиться на суммы до миллиона рублей.

- Мы в режиме реального времени мониторим ситуацию с распространением коронавирусной инфекции. Решения, которые были приняты — президента, правительства — были абсолютно оправданы, чтобы максимально защитить людей, чтобы наша система здравоохранения справлялась с лечением заболевших, — заявил Михаил Мишустин.

По его словам, главным сейчас является сохранение темпа борьбы с распространением коронавируса и работа на опережение.

ИСТОЧНИК KP.RU