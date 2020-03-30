Биатлонист Логинов отсидел карантин и начал тренировки в Саратове
Биатлонист, чемпион мира Александр Логинов отсидел карантин, связанный с коронавирусом, и начал тренировки в Саратове.
Как рассказал личный тренер спортсмена Александр Касперович, он продолжает заниматься в домашнем спортивном зале, который он собрал специально для себя.
- Время изоляции после прилета из Финляндии уже прошло, Саша выдержал. У него есть семья и маленький ребенок, он достаточно дисциплинированный спортсмен. Ему не надо подвергать опасности свою жизнь и своих близких, — рассказал Касперович РИА «Новости».
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ИСТОЧНИК KP.RU