Биатлонист Логинов отсидел карантин и начал тренировки в Саратове

30 Март 2020 2020-03-30T13:56:35+03:00

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Биатлонист, чемпион мира Александр Логинов отсидел карантин, связанный с коронавирусом, и начал тренировки в Саратове.

Как рассказал личный тренер спортсмена Александр Касперович, он продолжает заниматься в домашнем спортивном зале, который он собрал специально для себя.

- Время изоляции после прилета из Финляндии уже прошло, Саша выдержал. У него есть семья и маленький ребенок, он достаточно дисциплинированный спортсмен. Ему не надо подвергать опасности свою жизнь и своих близких, — рассказал Касперович РИА «Новости».

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ИСТОЧНИК KP.RU