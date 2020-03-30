2020-03-30T14:55:06+03:00
Коронавирус Covid-19

Минздрав про пропажу парацетамола в аптеках Саратова: Без паники, запасы есть

Первый замминистра здравоохранения объяснил, почему в аптеках не купить парацетамол
Дарья Вострикова
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В аптеках Саратова говорят - Парацетамола нет!В аптеках Саратова говорят - Парацетамола нет!Фото: Екатерина Семенова
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На брифинге 30 марта в Минздраве Саратовской области журналисты поинтересовались, почему в аптеках города невозможно купить парацетамол — средство для понижения температуры.

- Проверим, проработаем эту тему с Росздравнадзором. Поставщики говорили, резерв есть. Что видим сейчас: население паникует и приобретает панически, что есть. Человек может скупить 20-50 упаковок с одной аптеки и на ровном месте создать дефицит, — рассказал первый замминистра регионального здравоохранения Станислав Шувалов.

В этой точки зрения его поддержала Надежда Матвеева, замруководителя саратовского Роспотребнадзора.

- Видела по ТВ сюжет из Дагестана — там имбирь пропал в продаже. Сколько же надо в день его есть, если все продали? — намекнула она на искусственный ажиотаж.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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