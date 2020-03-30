2020-03-30T13:41:26+03:00
Коронавирус Covid-19

Специалисты ООО «КВС» призывают саратовцев оставаться дома

Ольга Симонова
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Саратовцев призывают остаться домаСаратовцев призывают остаться дома
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Специалисты ООО «КВС» поддержали акцию АО «Управление отходами» #мыработаемдлявас #оставайтесьдома. Напомним, что согласно Указу Президента РФ Владимира Путина во избежание распространения вирусной инфекции COVID-19 нынешняя неделя в России объявлена нерабочей. Компания «Концессии водоснабжения — Саратов» относится к категории непрерывно действующих организаций, на работников которых действие данного документа не распространяется.

Работники ООО «КВС» продолжают свою деятельность в штатном режиме: выполняют работы по устранению аварийных ситуаций на сетях водоснабжения и водоотведения, осуществляют все плановые работы по перекладке сетей, реконструкции и содержанию комплексов.

Напоминаем, что в настоящее время Центр по работе с абонентами ООО «КВС» работает в дистанционном режиме. Для потребителей сохранена возможность оставлять свои обращения и заявления по телефонам: (8452) 24-65-95, 24-65-24, факс 22-47-43, в специальной форме для обращений в разделе «Контакты» на сайте ООО «КВС» (http://kvs-saratov.ru/contact-us/) либо по электронной почте: info@kvs-saratov.ru.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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