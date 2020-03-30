«Единая Россия» создает центр мониторинга для оперативного решения проблем в период пандемии

30 Март 2020 2020-03-30T13:40:16+03:00

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Региональное отделение «Единой России» создает центр мониторинга социально-экономической ситуации в области в период пандемии коронавируса. Об этом рассказал секретарь регионального отделения партии, депутат Госдумы Николай Панков.

Такой центр необходим, чтобы располагать полной информацией о проблемах жителей всех районов области, и своевременно решать их вместе с ответственными структурами. А также эффективней координировать работу волонтеров и местных отделений партии, в том числе, в рамках партийного проекта «Народный контроль».

Кроме того, в центр мониторинга смогут обращаться представители малого и среднего бизнеса, чтобы получить необходимую информацию, рассказать о проблемах или озвучить свои инициативы. Именно о такой возможности просили саратовские предприниматели на недавней встрече с Николаем Панковым. По их словам, несмотря на обилие информации из разных источников, до сих пор нет единого центра, куда они могут обратиться со своими проблемами.

- Из Саратова и районов области поступает много данных о том, что продолжают работу организации, которые должны быть закрыты на нерабочей неделе. О том, что завышаются цены на продукты первой необходимости, маски, антисептики. Есть примеры, когда страдают предприниматели, которые продолжают платить аренду, фактически не пользуясь помещениями, или когда им не выплачивают задолженность. Много звонков поступают в колл-центр «Единой России» по вопросам помощи нашему старшему поколению. Все эти вопросы будет анализировать центр мониторинга, доводить до ответственных структур, а также до областных депутатов, чтобы они оперативно принимали необходимые законодательные решения. Возглавить его предложил председателю регионального совета сторонников партии Алексею Антонову, он хорошо знает проблемы жителей и предпринимательского сообщества, – отметил Николай Панков.

По словам Алексея Антонова, центр мониторинга будет работать в дистанционном режиме, как требуют меры безопасности в период угрозы распространения инфекции. Анализироваться будет информация, поступающая в партийный колл-центр, а также на «горячую линию» Торгово-промышленной палаты Саратовской области.

- Задача не только обеспечить безопасность жителей, но и принять меры для защиты областной экономики от ущерба, который она может понести в этот сложный период, сохранить рабочие места. Кроме того, ряд предприятий выступают с инициативами по выпуску продукции, которая сейчас необходима людям. И эти предложения не должны утонуть в бюрократических процедурах, – подчеркнул Алексей Антонов.

Напомним телефоны колл-центра «Единой России» для оказания помощи нуждающимся жителям области в период пандемии коронавируса: 8-(8452)-27-21-57 и 8-(8452)-27-12-07.

По будним дням работает телефон «горячей линии» Торгово-промышленной палаты: 8-(8452)-390-350.

ИСТОЧНИК KP.RU