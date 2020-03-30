Коронавирус в Саратове: Проверят окружение заболевшей жительницы Казахстана, побывавшей в Саратовской области
Замглавы Роспотребназдора по Саратовской области Надежда Матвеева на брифинге в минздраве 30 марта ответила на вопрос о заразившейся коронавирусом жительнице Казахстана, которая побывала накануне в Саратове.
Отмечено, что есть необходимость выявить контактных лиц по этой гражданке - она достаточно быстро уехала.
Напомним, о ее заболевании стало известно из казахских СМИ.
Советник главы минздрава Александр Колоколов отметил, что если сама женщина действительно больна и ушла на карантин, то ее контактное окружение, как положено, тоже будет взято под наблюдение.
ИСТОЧНИК KP.RU