Коронавирус в Саратове: Проверят окружение заболевшей жительницы Казахстана, побывавшей в Саратовской области

30 Март 2020 2020-03-30T13:39:15+03:00

Равнее у прибывшей в Казахстан из Саратова женщины нашли коронавирус

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Замглавы Роспотребназдора по Саратовской области Надежда Матвеева на брифинге в минздраве 30 марта ответила на вопрос о заразившейся коронавирусом жительнице Казахстана, которая побывала накануне в Саратове.

Отмечено, что есть необходимость выявить контактных лиц по этой гражданке - она достаточно быстро уехала.

Напомним, о ее заболевании стало известно из казахских СМИ.

Советник главы минздрава Александр Колоколов отметил, что если сама женщина действительно больна и ушла на карантин, то ее контактное окружение, как положено, тоже будет взято под наблюдение.

ИСТОЧНИК KP.RU