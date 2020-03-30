Эксперт ВОЗ рассказала о возможности, что россияне переболели коронавирусом до начала пандемии

30 Март 2020 2020-03-30T13:34:21+03:00

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Эксперт Всемирной организации здравоохранения рассказала о теории, что россияне уже могли переболеть коронавирусной инфекций до основной вспышки в Китае.

В ситуации разбиралась «Комсомольская правда».

Дело в том, что в конце прошлого года и начале этого многие жители нашей страны перенесли тяжелые формы ОРВИ: с высокой температурой, кашлем и слабостью. То есть всеми теми симптомами, которые сейчас характерны для COVID-19.

Логически это объяснимо: если в Ухане к тому моменту уже появился вирус, то китайские туристы, активно разъезжавшие по России, могли его принести к нам. А уже россияне, переболев не в самой тяжелой форме, якобы могли приобрести некоторый иммунитет к вирусу

Однако вирусологи и эпидемиологи возражают против такой теории. Представитель российского отделения ВОЗ Мелита Вуйнович возмутилась такому предположению.

- Я очень удивляюсь, что люди всегда думают, что прочитав три статьи, даже научные, станут экспертами в какой-то теме. Это как если бы я сказала, я сейчас строю дом, знаю немного математики, поэтому я инженер и архитектор мне не нужен. Потом этот дом рухнет. Если никого внутри нет, ну, нормально. То же и в медицине.

Очень много респираторных вирусов зимнего сезона. Вы могли заболеть синцитиальным вирусом, эти же симптомы. Вирусом гриппа А, Б, те же симптомы. Риновирусом – те же симптомы. Даже коронавирусом другого штамма <…>.

Вспышка началась и сейчас нужно исходить из того, что вы не знаете, а те ли у вас были симптомы. Оставайтесь дома и соблюдайте те же меры безопасности, что и остальные люди, – заявила она на видеофоруме «Следующие 20 лет «Коронавирус».

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ИСТОЧНИК KP.RU