Минздрав Саратовской области: Маски нужны не на улице, а в замкнутом пространстве и не столько здоровым, сколько больным

30 Март 2020 2020-03-30T13:14:13+03:00

Первый замминистра отметил, что в аптеках масок нет, но медикам их хватает

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Первый замминистра здравоохранения Саратовской области Станислав Шувалов заметил, что медикам масок хватает, а обычным жителям, тем более здоровым, ходить в масках нерационально. Об этом он заявил 30 марта на брифинге в региональном Минздраве.

- Министерство контролирует ситуацию с масками. Это не только ко мне вопрос. У нас в медорганизациях маски есть. В операционную в тех масках, что вы пришли, врачи не ходят, — обратил он внимание на средства защиты пришедших журналистов.

- В аптеках их количество крайне мало или практически их нет. В торговые сети определенная партия масок попала, я знаю. И дальше их будет еще больше, — пояснил Шувалов.

По его мнению, ажиотаж вокруг средств защиты преувеличен.

- В большей степени маска нужна больному, а не здоровому. Многие на улице ходят в маске, это нерационально. Она в замкнутом пространстве больше нужна, — разъяснил первый замминистра.

ИСТОЧНИК KP.RU