2020-03-30T12:45:18+03:00
Общество

Еще 14 улиц остались без воды в понедельник в Саратове

Отключение продлится ориентировочно до шести вечера
Ольга Симонова
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В Заводском районе Саратова сегодня, 30 марта, еще одно отключение воды.

- Ориентировочно до 18:00 снижены параметры водоснабжения абонентов на проспекте Энтузиастов от улицы Орджоникидзе до Пономарева, улице Авиастроителей, площади Орджоникидзе, Киевской улице, Новая 9-я линия, Барнаульская, Пензенская, Пензенский переулок, Кавказская, Кавказский проезд, 1, 2 и 3-й Кавказский тупики, Томская улица, — сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС».

Отключение связано с аварией на Барнаульской улице.

Напомним, сегодня утром коммунальщики отключили от водоснабжения жителей Огородной и 7-й Нагорной.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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