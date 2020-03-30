2020-03-30T12:20:03+03:00
Общество

ООО «КВС» контролирует качество питьевой воды на всех этапах очистки

Ольга Симонова
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ООО «КВС» контролирует качество питьевой воды на всех этапах очисткиООО «КВС» контролирует качество питьевой воды на всех этапах очистки
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ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» является гарантирующим поставщиком чистой питьевой воды. Ежедневно специалисты производят отбор проб воды, выходящей с очистных сооружений водопроводных комплексов, в распределительной водопроводной сети города, находящихся в обслуживании компании. Поставляемый ресурс полностью соответствует действующим санитарным нормам — СанПиН.

Контроль качества воды по всем этапам производства и транспортирования осуществляется аккредитованными лабораториями: ФБУ «Саратовский ЦСМ им. Б.А. Дубовикова», ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области», Экоаналитическая лаборатория ООО «Биосфера».

Лаборатории оснащены всем необходимым современным оборудованием и проводят испытания по 70 показателям: химическим, микробиологическим, паразитологическим, радиологическим, органолептическим.

Специалисты лаборатории ежечасно берут пробы воды для анализа из Волги, по этапам очистки воды, на выходе воды с очистных сооружений в водопроводные сети города, в определенных точках контроля в городе.

Качеству питьевой воды уделяется внимание не только со стороны ООО «КВС», но и со стороны государственных надзорных органов в частности Роспотребнадзора. В ООО «КВС» насчитывается более 500 точек по городу, где специалисты осуществляют мониторинг качества главного ресурса. В этом году, несмотря на паводок и аномальную зиму, показатели питьевой воды не превышали нормативное состояние согласно СанПиН.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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