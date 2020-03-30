Саратовские спортсмены предложили всем делиться видео тренировок в условиях изоляции

30 Март 2020 2020-03-30T11:27:40+03:00

Спортсмены в Саратове предложили выкладывать свои тренровки во время самоизоляции.

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Саратовский областной центр спортивной подготовки предложил выкладывать в соцсети свои домашние тренировки в условиях самоизоляции.

- Мы не унываем и не сдаемся, двигаемся только вперед и используем самоизоляцию с пользой. Мастер спорта РФ по карате Анна Щербина, серебряный призер первенства мира по дзюдо среди кадетов Лилия Нугаева и Артём Терехов - бронзовый призер чемпионата Европы по фехтованию тренируются дома, поддерживают отличную форму, чтобы продолжить борьбу за медали, как только наш мир поборет COVID-19!!! Тренируются и вам советуют, - написали специалисты центра на своей странице в Инстаграм.

ИСТОЧНИК KP.RU