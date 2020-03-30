Работникам предприятия из Вольска вернули более 395 тыс. рублей долгов по зарплате
Вольская межрайонная прокуратура помогла работникам ООО «Трансфер», которое осуществляет услуги по перевозке пассажиров, вернуть свою зарплату.
Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, 21 человек недополучили с октября по ноябрь более 395 тыс. рублей.
В адрес директора организации внесено представление, направлены заявления о взыскании денег.
После принятых мер рабочим выплатили положенную зарплату.
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ИСТОЧНИК KP.RU