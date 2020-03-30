Работникам предприятия из Вольска вернули более 395 тыс. рублей долгов по зарплате

30 Март 2020 2020-03-30T11:08:18+03:00

Своих денег не видели 21 человек

Изменить размер текста: A A

Вольская межрайонная прокуратура помогла работникам ООО «Трансфер», которое осуществляет услуги по перевозке пассажиров, вернуть свою зарплату.

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, 21 человек недополучили с октября по ноябрь более 395 тыс. рублей.

В адрес директора организации внесено представление, направлены заявления о взыскании денег.

После принятых мер рабочим выплатили положенную зарплату.

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU