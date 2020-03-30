В Балакове через три года возобновили дело о пропаже 50-летнего мужчины

30 Март 2020 2020-03-30T11:07:21+03:00

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В Балакове Саратовской области возобновлено расследование уголовного дела о пропавшем без вести мужчине.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, гражданин исчез еще в 2017 году, когда ему было 50 лет.

По версии следствия, 6 октября 2017 года он ушел из дома. С тех пор о нем не было сведений, и родственники обратились в полицию.

Долгое время расследование не давало результатов. Однако позже появилась информация, что к пропаже человека может быть причастен 37-летний местный житель. Он был задержан. Решается вопрос о мере пресечения.

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ИСТОЧНИК KP.RU