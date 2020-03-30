Знакомства в интернете обернулись для саратовцев потерей свыше 47 тыс. рублей

30 Март 2020 2020-03-30T10:59:03+03:00

С ними разговаривали мошенники, которые прикинулись девушками

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В Саратове 23-летний студент стал жертвой мошенников на сайте знакомств.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, он познакомился с девушкой своей мечты и, как ему казалось, виртуальное общение переросло в серьезные отношения.

Он предложил незнакомке сходить в кино, та согласилась и пообещала купить билеты, зачем-то попросив данные банковской карты парня.

После этого у молодого человека пропало почти 5 тыс. рублей.

Аналогичный случай произошел с 38-летним жителем Ленинского района. Он написал 27 марта в 21:00 о своем одиночестве на сайте для поиска пар. На призыв откликнулась представительница прекрасного пола и пообещала приехать в гости. Но сначала ей нужен был перевод 2,5 тыс. рублей на счет мобильного телефона и оплата услуг водителя на сумму свыше 1 тыс. рублей.

Потом гражданка попросила перевести 3 тыс. рублей за таинственные услуги, которые она окажет, когда приедет. Мужчина все сделал, но незнакомка позвонила и сказала, что платеж не прошел и его надо повторить.

На этом денежные приключения не закончились, саратовцу позвонил неизвестный и попросил перевести сначала 17,5 тыс. рублей, а потом 40 тыс. рублей. Первую сумму девушка якобы отдаст по приезду.

Мужчина перечислил все оставшиеся деньги, сумма ущерба составила свыше 43 тыс. рублей. Утром он пошел с заявлением в полицию.

По обоим фактам мошенничества возбуждены уголовные дела.

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ИСТОЧНИК KP.RU