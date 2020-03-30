Зараженная коронавирусом гражданка Казахстана три дня гостила в Саратове

30 Март 2020 2020-03-30T11:35:38+03:00

В области пока подтверждены четыре случая заражения инфекцией

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Гражданка Казахстана перед тем, как пройти положительный тест на коронавирус успела побывать в Саратове.

С 16 по 21 марта 53-летняя женщина была в Москве, 22 марта приехала в Саратова, а 24 марта проехала через Таскалинский пост на границе. Там она заполняла ответы, остались ее данные.

- В городе Аксай она уже была в домашней изоляции, и только вчера обратилась с симптомами в «скорую». Сегодня утром анализы подтвердили наличие коронавирусной инфекции, — отмечает сайт «Sputnik Казахстан».

Напомним, в Саратовской области коронавирусной инфекцией заражены четыре человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU