В деле об убийстве двух пенсионеров в Ртищеве могут появиться новые жертвы

30 Март 2020 2020-03-30T09:44:02+03:00

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В Ртищеве Саратовской области арестован 19-летний парень, которого обвиняют в жестоком убийстве.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, уголовное дело возбуждено по статье «Убийство двух лиц».

По версии следствия, трагедия разыгралась в квартире, где парень жил с 65-летней бабушкой и 68-летним дедушкой. 25 марта юноша на кухне повздорил с женщиной, та позвала на помощь мужа. Однако внук принялся избивать старика руками и ногами.

Пенсионеры попытались спастись, убежав из квартиры, но парень, схватив два ножа, погнался за родственниками. В подъезде он зарезал сначала деда, а потом и бабушку. Кроме того, тяжело ранил двух соседей.

Парень был задержан полицейским на месте преступления.

Сейчас ему предъявлено обвинение, он во всем сознался. Также пострадавшие соседи госпитализированы. В зависимости от состояния их здоровья парню могут быть инкриминированы дополнительные эпизоды.

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ИСТОЧНИК KP.RU