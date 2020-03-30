В ДТП в Саратове пострадала пассажирка скорой помощи
Женщину госпитализировали
Автомобиль в аварии со скорой помощью получил серьезные повреждения. Фото облГИБДД
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Вчера, 29 марта, в 12:00 напротив дома №80 на Ново-Астраханском шоссе в Саратове 48-летний водитель скорой помощи, ГАЗ-221727, влетел в Toyota Avensis под управлением 35-летнего гражданина.
Об этом «КП-Саратов» рассказали в областном УГИБДД.
В результате столкновения 35-летнюю пассажирку из салона машины экстренной службы госпитализировали с травмами в больницу.
Столкновение иномарки и скорой помощи в Саратове.
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ИСТОЧНИК KP.RU