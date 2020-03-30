В ДТП в Саратове пострадала пассажирка скорой помощи

30 Март 2020 2020-03-30T09:41:40+03:00

Автомобиль в аварии со скорой помощью получил серьезные повреждения. Фото облГИБДД

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Вчера, 29 марта, в 12:00 напротив дома №80 на Ново-Астраханском шоссе в Саратове 48-летний водитель скорой помощи, ГАЗ-221727, влетел в Toyota Avensis под управлением 35-летнего гражданина.

Об этом «КП-Саратов» рассказали в областном УГИБДД.

В результате столкновения 35-летнюю пассажирку из салона машины экстренной службы госпитализировали с травмами в больницу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/769560" frameborder="0"></iframe> Столкновение иномарки и скорой помощи в Саратове.

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ИСТОЧНИК KP.RU