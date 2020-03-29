В Энгельсе сотрудники Росгвардии предотвратили кражу батарей из общежития
Сотрудники Росгвардии в Энгельсе предотвратили кражу батарей с нежилого общежития на Полиграфической улице.
Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе вневедомственной охраны, им поступил сигнал с тревожной кнопки этого здания от сторожа.
Женщину смутили подозрительные звуки на втором этаже, хотя никого, включая рабочих, в выходной день там быть не должно.
Росгвардейцы заблокировали вход и выход из помещения, поднялись на этаж и обнаружили двух рецидивистов за кражей чугунных батарей.
Под окнами обнаружились конструкции, которые злоумышленники уже успели сбросить вниз.
Мужчин задержали и передали полиции, возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU