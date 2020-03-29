В Энгельсе сотрудники Росгвардии предотвратили кражу батарей из общежития

29 Март 2020 2020-03-29T13:42:37+03:00

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Сотрудники Росгвардии в Энгельсе предотвратили кражу батарей с нежилого общежития на Полиграфической улице.

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе вневедомственной охраны, им поступил сигнал с тревожной кнопки этого здания от сторожа.

Женщину смутили подозрительные звуки на втором этаже, хотя никого, включая рабочих, в выходной день там быть не должно.

Росгвардейцы заблокировали вход и выход из помещения, поднялись на этаж и обнаружили двух рецидивистов за кражей чугунных батарей.

Под окнами обнаружились конструкции, которые злоумышленники уже успели сбросить вниз.

Мужчин задержали и передали полиции, возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU