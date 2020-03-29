2020-03-29T09:43:26+03:00
Коронавирус Covid-19

Пожилым жителям Саратовской области рассказали о защите от коронавируса

Особенно подвержены риску граждане старше 80 лет
Дарья Вострикова
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Сегодня, 29 марта, в телеграм-канале «СтопКоронавирус_Саратовская область» появились рекомендации по защите от коронавируса для граждан пожилого возраста.

Приведены данные на основе 72314 случаев заболевания, согласно которым больше всего уровень смертности от коронавируса у тех, кто старше 80 (14,8%), далее по убыванию идут граждане в возрасте 70-79 лет(8%), 60-69 (3,6%), 50-59(1,3%), 40-49(0,4%), 10-39(0,2%) и 0-9(0%).

Для того чтобы снизить риск заражения, нужно меньше посещать общественные места. Жители региона должны позаботиться о своих родителях, бабушках и дедушках, чтобы у тех дома были продукты и лекарства.

Стоит соблюдать меры профилактики: чаще мыть руки, использовать на улице медицинские маски, не прикасаться к лицу грязными руками, регулярно проветривать помещения и делать влажную уборку.

Лучше следить за своим здоровьем, отказаться от контактов с людьми, которые имеют признаки ОРВИ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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