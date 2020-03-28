Андрея Аршавина заметили с новой девушкой на прогулке во время карантина

28 Март 2020 2020-03-28T21:40:38+03:00

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Даже карантин не стал помехой для прогулки известного футболиста Андрея Аршавина с новой девушкой на Лужнецкой набережной в Москве.

Как сообщает kp.ru, пара не захотела даже надеть маски, несмотря на усиление ограничительных мер в столице: закрытие торговых центров, точек общепита и других мест массового скопления людей до 5 апреля.

Имя таинственной незнакомки остается неизвестным: успехи спортсмена на личном фронте после второго развода скрыты от глаз посторонних.

Пара отправилась на променад, несмотря на карантин

Напомним, его возлюбленными была телеведущая Юлия Барановская и журналистка Алиса Казьмина. У него родилось четыре ребенка в возрасте от трех до 14 лет. Спокойного завершения отношений в обоих случаях не вышло: спутниками расставаний стал дележ имущества и суды по алиментам. Недавно Андрей Аршавин подал иск о снижении суммы выплаты на троих детей — 300 тыс. рублей на каждого ребенка. Будет это так или нет — решит суд, который должен пройти в апреле.

Если посмотреть профиль футболиста в Instagram сейчас, то можно отметить, что он подписан только на одну девушку, по имени Анна. Об их романе в прошлом году сообщали СМИ, возможно, по этой причине ее профиль скрыт.

Отметим, что в первый день усиленных ограничений в столице город посетила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович. Она сообщила в онлайн-форуме о своей боли за граждан, которые знают о мерах для сдерживания эпидемии, но все равно гуляют компаниями. Но человек может быть зараженным и даже не знать об этом, подвергая таким образом опасности других.

Андрей Аршавин и его спутница не захотели надеть маски

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ИСТОЧНИК KP.RU