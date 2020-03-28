2020-03-28T21:40:38+03:00
Общество

Андрея Аршавина заметили с новой девушкой на прогулке во время карантина

Имя спутницы футболиста неизвестно [фото, эксклюзив kp.ru]
Дарья Вострикова
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Футболист Андрей Аршавин гулял с новой девушкой на Лужнецкой набережной в Москве.Футболист Андрей Аршавин гулял с новой девушкой на Лужнецкой набережной в Москве.Фото: Предоставлено "КП"
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Даже карантин не стал помехой для прогулки известного футболиста Андрея Аршавина с новой девушкой на Лужнецкой набережной в Москве.

Как сообщает kp.ru, пара не захотела даже надеть маски, несмотря на усиление ограничительных мер в столице: закрытие торговых центров, точек общепита и других мест массового скопления людей до 5 апреля.

Имя таинственной незнакомки остается неизвестным: успехи спортсмена на личном фронте после второго развода скрыты от глаз посторонних.

Пара отправилась на променад, несмотря на карантин

Пара отправилась на променад, несмотря на карантин

Напомним, его возлюбленными была телеведущая Юлия Барановская и журналистка Алиса Казьмина. У него родилось четыре ребенка в возрасте от трех до 14 лет. Спокойного завершения отношений в обоих случаях не вышло: спутниками расставаний стал дележ имущества и суды по алиментам. Недавно Андрей Аршавин подал иск о снижении суммы выплаты на троих детей — 300 тыс. рублей на каждого ребенка. Будет это так или нет — решит суд, который должен пройти в апреле.

Если посмотреть профиль футболиста в Instagram сейчас, то можно отметить, что он подписан только на одну девушку, по имени Анна. Об их романе в прошлом году сообщали СМИ, возможно, по этой причине ее профиль скрыт.

Отметим, что в первый день усиленных ограничений в столице город посетила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович. Она сообщила в онлайн-форуме о своей боли за граждан, которые знают о мерах для сдерживания эпидемии, но все равно гуляют компаниями. Но человек может быть зараженным и даже не знать об этом, подвергая таким образом опасности других.

Андрей Аршавин и его спутница не захотели надеть маски

Андрей Аршавин и его спутница не захотели надеть маски

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ИСТОЧНИК KP.RU

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