Коронавирус в Саратове: Анастасия Халиуллина ждет подтверждения диагноза в палате с окнами без ручек

28 Март 2020 2020-03-28T21:32:37+03:00

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Сегодня, 28 марта, чемпионка мира по биатлону среди юниоров Анастасия Халиуллина устроила интерактив в своем аккаунте в соцсети Instagram.

Любой желающий мог задать спортсменке вопрос под снимком с цитатой «фото, когда все было хорошо».

Спортсменка пообщалась с корреспондентом «КП-Саратов». Она рассказала, что не болеет, но вынуждена лежать «в больнице, в палате без окон». Возможности проветрить помещение исключена, поскольку, судя по опубликованному девушкой фото, ручек на окнах нет. Это приносит спортсменке дискомфорт.

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Девушка добавила, что диагноз «коронавирус» у нее не подтвержден. Первый анализ на новую инфекцию пришел отрицательный, а сейчас она ждет результатов второго исследования в медицинском учреждении.

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Напомним, ранее Анастасия писала, что попала в больницу из-за безалаберности врача, но чувствует себя прекрасно.

ИСТОЧНИК KP.RU