28 Март 2020 2020-03-28T19:54:45+03:00

Изменить размер текста: A A

В Саратовской области разыскивают 16-летнего Алексея Жуйкова, который пропал 27 марта в городе Балахна Нижегородской области.

Об этом «КП-Саратов» рассказали волонтеры поискового отряда «Лиза Аллерт».

Приметы подростка: рост 180 см, нормальное телосложение, русые волосы, серо-зеленые глаза.

Он был одет в синие парку и джинсы, серую шапку, обут в синие кеды с белой полосой на подошве.

С собой у мальчика был черный рюкзак.

ИСТОЧНИК KP.RU