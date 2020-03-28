В Саратовской области разыскивают 16-летнего Алексея Жуйкова
Мальчик пропал в городе Балахна
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В Саратовской области разыскивают 16-летнего Алексея Жуйкова, который пропал 27 марта в городе Балахна Нижегородской области.
Об этом «КП-Саратов» рассказали волонтеры поискового отряда «Лиза Аллерт».
Приметы подростка: рост 180 см, нормальное телосложение, русые волосы, серо-зеленые глаза.
Он был одет в синие парку и джинсы, серую шапку, обут в синие кеды с белой полосой на подошве.
С собой у мальчика был черный рюкзак.
ИСТОЧНИК KP.RU