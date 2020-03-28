2020-03-28T19:54:45+03:00
Общество

В Саратовской области разыскивают 16-летнего Алексея Жуйкова

Мальчик пропал в городе Балахна
Дарья Вострикова
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

В Саратовской области разыскивают 16-летнего Алексея Жуйкова, который пропал 27 марта в городе Балахна Нижегородской области.

Об этом «КП-Саратов» рассказали волонтеры поискового отряда «Лиза Аллерт».

Приметы подростка: рост 180 см, нормальное телосложение, русые волосы, серо-зеленые глаза.

Он был одет в синие парку и джинсы, серую шапку, обут в синие кеды с белой полосой на подошве.

С собой у мальчика был черный рюкзак.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Андрея Аршавина заметили с новой девушкой на прогулке во время карантина
Коронавирус в Саратове: Анастасия Халиуллина ждет подтверждения диагноза в палате с окнами без ручек
В Саратовской области разыскивают 16-летнего Алексея Жуйкова
Коронавирус в Саратове: маски появились в продаже, но жители считают их слишком дорогими
Коронавирус в Саратове: Биатлонистка Халиуллина заявила, что ее анализ отрицательный
В Саратове встали трамваи двух маршрутов
В Саратовской области по еще восьми долгостроям подписано соглашение
В Саратове трамваи №11 один вечер будут ходить по измененному расписанию
Сергей Наумов: коронавирус умрет, если не будет общения друг с другом
Коронавирус в Саратове: стали известны адреса магазинов, куда сегодня привезли маски
В Москве началась погрузка троллейбусов для Саратова
Валерий Радаев предупредил о жесткой ответственности за несоблюдение ограничений для защиты от коронавируса
Мошенники лишили жительниц Саратова более 200 тыс. рублей
Коронавирус в Саратове: администрация запускает колл-центр
Коронавирус в Саратовской области: названы меры для предпринимателей из группы риска
В Союзе биатлонистов не подтвердили заражение Халиуллиной коронавирусом
Мошенники взяли кредит на более 400 тыс. рублей на пенсионера из Саратова