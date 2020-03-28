2020-03-28T17:39:51+03:00
Общество

В Саратове трамваи №11 один вечер будут ходить по измененному расписанию

После 21:10 пойдут дежурные рейсы
Дарья Вострикова
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Сегодня, 28 марта, в Саратове на один вечер меняется расписание рейсов трамваев №11.

Как рассказали «КП-Саратов» в профильном паблике «Трамваи и троллейбусы Саратова» соцсети «ВКонтакте», вагоны отправятся от Мирного переулка в 18:25, 18:55, 19:55, 20:25. От 6-го квартала пока транспорт ходит с интервалом до 29 минут, далее в в 19:10, 19:40, 20:40, 21:10.

После указанного времени будут дежурные рейсы трамваев по расписанию в обоих направлениях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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