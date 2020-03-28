2020-03-28T17:03:55+03:00
Общество

В Москве началась погрузка троллейбусов для Саратова

В город поступят 10 единиц электротранспорта, бывшего в употреблении в столице
Дарья Вострикова
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Сегодня, 28 марта, мэр Саратова Михаил Исаев рассказал в своем аккаунте соцсети Instagram о начале погрузки десяти троллейбусов из Москвы для улиц областного центра благодаря поддержке председателя Госдумы Вячеслава Володина.

- Это связано с переходом столицы на электробусы. Часть электротранспорта отправится в областной центр уже сегодня, вторая партия завтра. По прогнозам они прибудут в понедельник и вторник соответственно, — уточнил мэр.

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Троллейбусы 2012 года выпуска, они ощутимо новее основной части подвижного состава, который сейчас выходит на линии. Специалисты осмотрели машины и убедились в их исправности.

В Саратов поступят троллейбусы из Москвы.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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