В Москве началась погрузка троллейбусов для Саратова
Сегодня, 28 марта, мэр Саратова Михаил Исаев рассказал в своем аккаунте соцсети Instagram о начале погрузки десяти троллейбусов из Москвы для улиц областного центра благодаря поддержке председателя Госдумы Вячеслава Володина.
- Это связано с переходом столицы на электробусы. Часть электротранспорта отправится в областной центр уже сегодня, вторая партия завтра. По прогнозам они прибудут в понедельник и вторник соответственно, — уточнил мэр.
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Троллейбусы 2012 года выпуска, они ощутимо новее основной части подвижного состава, который сейчас выходит на линии. Специалисты осмотрели машины и убедились в их исправности.
В Саратов поступят троллейбусы из Москвы.! другой источник
ИСТОЧНИК KP.RU