В Москве началась погрузка троллейбусов для Саратова

28 Март 2020 2020-03-28T17:03:55+03:00

В город поступят 10 единиц электротранспорта, бывшего в употреблении в столице

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 28 марта, мэр Саратова Михаил Исаев рассказал в своем аккаунте соцсети Instagram о начале погрузки десяти троллейбусов из Москвы для улиц областного центра благодаря поддержке председателя Госдумы Вячеслава Володина.

- Это связано с переходом столицы на электробусы. Часть электротранспорта отправится в областной центр уже сегодня, вторая партия завтра. По прогнозам они прибудут в понедельник и вторник соответственно, — уточнил мэр.

.

Троллейбусы 2012 года выпуска, они ощутимо новее основной части подвижного состава, который сейчас выходит на линии. Специалисты осмотрели машины и убедились в их исправности.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/769319" frameborder="0"></iframe> В Саратов поступят троллейбусы из Москвы.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU