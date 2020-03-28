Мошенники лишили жительниц Саратова более 200 тыс. рублей

28 Март 2020 2020-03-28T15:20:02+03:00

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Двое жительниц Саратова стали жертвами мошенников.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 67-летней женщине позвонила незнакомка и рассказала о якобы долге с карты. Пенсионерка объяснила, что никаких просрочек у нее нет и она пользуется платежным средством другого учреждения.

Собеседница поинтересовалась номером карты под предлогом предотвращения попытки списания денег. После озвучивания этой информации, а также кодов из СМС-сообщений гражданка лишилась более 198 тыс. рублей, после чего обратилась в полицию.

Также мошенники звонили 57-летней местной жительнице и рассказали о том, что на нее собираются взять кредит. Гражданка знала о таком способе обмана, но почему-то поверила, рассказала все коды из сообщений. После этого у нее пропало свыше 49 тыс. рублей.

По данным фактам возбуждены уголовные дела.

ИСТОЧНИК KP.RU