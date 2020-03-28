Мошенники взяли кредит на более 400 тыс. рублей на пенсионера из Саратова
Жертвой мошенничества стал 60-летний пенсионер из Саратова.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, мужчине позвонил неизвестный и стал говорить, что кто-то вскрыл его онлайн-кабинет.
Саратовец сбросил звонок, после чего практически сразу его номер набрали снова. Звонивший назвал полные данные мужчины и попросил гражданина не бросать трубку, ведь кто-то пытается взять кредит на его имя.
Далее последовали инструкции по защите от «мошенников»: нужно назвать все коды из СМС якобы сотруднику безопасности банка.
После выполнения этих указания пенсионер позвонил на горячую линию учреждения и узнал, что на него взяли кредит в сумме более 400 тыс. рублей.
Возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU