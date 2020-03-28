Мошенники взяли кредит на более 400 тыс. рублей на пенсионера из Саратова

28 Март 2020 2020-03-28T13:40:02+03:00

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Жертвой мошенничества стал 60-летний пенсионер из Саратова.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, мужчине позвонил неизвестный и стал говорить, что кто-то вскрыл его онлайн-кабинет.

Саратовец сбросил звонок, после чего практически сразу его номер набрали снова. Звонивший назвал полные данные мужчины и попросил гражданина не бросать трубку, ведь кто-то пытается взять кредит на его имя.

Далее последовали инструкции по защите от «мошенников»: нужно назвать все коды из СМС якобы сотруднику безопасности банка.

После выполнения этих указания пенсионер позвонил на горячую линию учреждения и узнал, что на него взяли кредит в сумме более 400 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU