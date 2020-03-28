Из-за коронавируса закрыт прием граждан в жилищной инспекции Саратовской области
В жилищной инспекции Саратовской области из-за коронавируса приостановлен прием граждан.
Как рассказали «КП-Саратов» в ГЖИ региона, задать свой вопрос можно по телефону, заявление — подать дистанционно.
Особый порядок обращений установлен на основании распоряжения губернатора Саратовской области от 17 марта.
Корреспонденцию будут принимать по обычной почте на адрес: 410012, Саратов, улица Челюскинцев, 114, электронной — gzhi@saratov.gov.ru, по факсу: (8452) 27-54-39, через электронную приемную на официальном сайте. Можно оставить заявление в почтовом ящике на проходной здания на улице Челюскинцев 114.
ИСТОЧНИК KP.RU