У забывчивой посетительницы ТЦ в Саратове украли оставленные в банкомате деньги

28 Март 2020 2020-03-28T11:16:36+03:00

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В Кировском районе Саратова у забывчивой женщины похитили деньги.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, жертвой стала 23-летняя девушка.

По словам заявительницы, 6 февраля она забыла снятые деньги в банкомате торгового центра – три тыс. рублей. После этого их похитил неизвестный.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Задержана 35-летняя продавец магазина. Она дала признательные показания.

ИСТОЧНИК KP.RU