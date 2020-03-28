У забывчивой посетительницы ТЦ в Саратове украли оставленные в банкомате деньги
Задержана продавец магазина
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В Кировском районе Саратова у забывчивой женщины похитили деньги.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, жертвой стала 23-летняя девушка.
По словам заявительницы, 6 февраля она забыла снятые деньги в банкомате торгового центра – три тыс. рублей. После этого их похитил неизвестный.
Было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Задержана 35-летняя продавец магазина. Она дала признательные показания.
ИСТОЧНИК KP.RU