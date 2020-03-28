Опубликованы фото проекта реконструкции площади Кирова в Саратове
В группе сторонников председателя Госдумы Вячеслава Володина volodin.saratov в соцсети Instagram появились предпроектные предложения по реконструкции площади Кирова в Саратове.
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Благоустройство пройдет в 2020 году, до его начала заменят сети тепло- и водоснабжения. Это продолжение работ по реконструкции проспекта Кирова. Две территории станут частью восьмикилометрового пешеходного кольца, с идеей создания которого Вячеслав Володин выступил еще в 2016 году. Территорию ждет замена покрытия на площади более 23 тыс. кв.м., высадка деревьев, кустарников, газонов, установка цветников на площади около 20 тыс.кв.м.
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Появятся новые фонари, скамейки, урны, качели, оборудование для игр и спорта, площадки для выгула собак.
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Проект должны утвердить до середины апреля.
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ИСТОЧНИК KP.RU