2020-03-28T09:04:41+03:00
Общество

Опубликованы фото проекта реконструкции площади Кирова в Саратове

Благоустройство пройдет в 2020 году
Дарья Вострикова
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В группе сторонников председателя Госдумы Вячеслава Володина volodin.saratov в соцсети Instagram появились предпроектные предложения по реконструкции площади Кирова в Саратове.

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Благоустройство пройдет в 2020 году, до его начала заменят сети тепло- и водоснабжения. Это продолжение работ по реконструкции проспекта Кирова. Две территории станут частью восьмикилометрового пешеходного кольца, с идеей создания которого Вячеслав Володин выступил еще в 2016 году. Территорию ждет замена покрытия на площади более 23 тыс. кв.м., высадка деревьев, кустарников, газонов, установка цветников на площади около 20 тыс.кв.м.

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Появятся новые фонари, скамейки, урны, качели, оборудование для игр и спорта, площадки для выгула собак.

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Проект должны утвердить до середины апреля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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