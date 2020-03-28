Опубликованы фото проекта реконструкции площади Кирова в Саратове

28 Март 2020 2020-03-28T09:04:41+03:00

Изменить размер текста: A A

В группе сторонников председателя Госдумы Вячеслава Володина volodin.saratov в соцсети Instagram появились предпроектные предложения по реконструкции площади Кирова в Саратове.

.

Благоустройство пройдет в 2020 году, до его начала заменят сети тепло- и водоснабжения. Это продолжение работ по реконструкции проспекта Кирова. Две территории станут частью восьмикилометрового пешеходного кольца, с идеей создания которого Вячеслав Володин выступил еще в 2016 году. Территорию ждет замена покрытия на площади более 23 тыс. кв.м., высадка деревьев, кустарников, газонов, установка цветников на площади около 20 тыс.кв.м.

.

Появятся новые фонари, скамейки, урны, качели, оборудование для игр и спорта, площадки для выгула собак.

.

Проект должны утвердить до середины апреля.

.

ИСТОЧНИК KP.RU