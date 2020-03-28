В Заводском районе Саратова на 10 часов закроют железнодорожный переезд

28 Март 2020 2020-03-28T08:12:25+03:00

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В Заводском районе Саратова с 17:00 31 марта до 3:00 1 апреля закроют железнодорожный переезд на 11 км перегона Примыкание – Багаевка.

Как рассказали «КП-Саратов» в ПривЖД, речь идет о пересечении с дорогой, ведущей из областного центра в Березину Речку.

Водителей попросили с пониманием отнестись к ограничениям, которые ввели из-за ремонта.

Объезд возможен по путепроводу на Тульской улице.

ИСТОЧНИК KP.RU