В Заводском районе Саратова на 10 часов закроют железнодорожный переезд
Объезд возможен по Тульской улице
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В Заводском районе Саратова с 17:00 31 марта до 3:00 1 апреля закроют железнодорожный переезд на 11 км перегона Примыкание – Багаевка.
Как рассказали «КП-Саратов» в ПривЖД, речь идет о пересечении с дорогой, ведущей из областного центра в Березину Речку.
Водителей попросили с пониманием отнестись к ограничениям, которые ввели из-за ремонта.
Объезд возможен по путепроводу на Тульской улице.
ИСТОЧНИК KP.RU