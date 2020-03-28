В 2020 году построят первые 10,8 км объездной дороги между Саратовом и Энгельсом

28 Март 2020 2020-03-28T08:53:49+03:00

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В паблике сторонников председателя Госдумы volodin.saratov в соцсети Instagram появилось видео интервью Вячеслава Володина о строительстве объездной дороги.

- Саратов и Энгельс — это агломерация. Если только будет необходимая инфраструктура транспортная у агломерации, многое можно решить в дальнейшем. Это другие совершенно возможности. Для того, чтобы решить эту задачу, необходимо, во-первых, вокруг Саратова и Энгельса построить объездную дорогу, современную, и замкнуть эту дорогу, построив мостовой переход через Волгу ниже Саратова, Энгельса, по течению, — рассказал Вячеслав Володин.

Он отметил, что вопрос обсуждался в прошлом году и люди выразили поддержку.

Первый этап строительства приходится на 2020 год: появится 10,8 км из 36 четырехполосной объездной дороги нового качества, от Зоринской развязки до выхода на Волгоград. Всего их будет несколько.

- Дальше уже выход на берег Волги и строительство мостового перехода. Ведется предпроектирование. Может быть, уже на будущий год всерьез мы будем думать о начале строительства, финансировании этого проекта. Когда удастся закольцевать два города, а это серьезный шаг по расшивке транспортных проблем, ну и вывода из городов транзитного транспорта. И строительство мостового перехода, который должен иметь в том числе полосу для общественного транспорта, — отметил председатель Госдумы.

Вячеслав Володин подчеркнул, что строительство объездной дороги — хорошее решение для городов. Появятся три мостовых перехода, которые будут соединять правый и левый берег Волги, агломерация будет как единое целое. Сегодня она разделена Волгой, из-за этого существуют определенные сложности. А будет одна территория в рамках экономических возможностей.

ИСТОЧНИК KP.RU