Коронавирус в Саратове: в каких магазинах можно будет купить маски
В магазины Саратовской области завтра, 28 марта, должны поступить 130 тыс. масок.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», их планируется распределить по магазинам сети «Гроздь» и «Магнит». Об этом было заявлено на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса.
Председатель правительства области Александр Стрелюхин подчеркнул, что это не медицинские маски.
В Саратовской области на нескольких предприятиях начат выпуск масок – по 70 тыс. штук ежедневно.
- Поставлена задача – за апрель обеспечить регион, – отметил Стрелюхин.
Также в Саратовской области к маю должно быть налажено производство бесконтактных термометров.
По словам главы Саратова Михаила Исаева, в городе наблюдается, кроме того, нехватка антисептиков. С продуктами же ситуация остается стабильной. Министр экономического развития Юлия Швакова заявила, что роста цен не зафиксировано.
ИСТОЧНИК KP.RU