Коронавирус в Саратове: в каких магазинах можно будет купить маски

27 Март 2020 2020-03-27T20:48:16+03:00

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В магазины Саратовской области завтра, 28 марта, должны поступить 130 тыс. масок.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», их планируется распределить по магазинам сети «Гроздь» и «Магнит». Об этом было заявлено на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса.

Председатель правительства области Александр Стрелюхин подчеркнул, что это не медицинские маски.

В Саратовской области на нескольких предприятиях начат выпуск масок – по 70 тыс. штук ежедневно.

- Поставлена задача – за апрель обеспечить регион, – отметил Стрелюхин.

Также в Саратовской области к маю должно быть налажено производство бесконтактных термометров.

По словам главы Саратова Михаила Исаева, в городе наблюдается, кроме того, нехватка антисептиков. С продуктами же ситуация остается стабильной. Министр экономического развития Юлия Швакова заявила, что роста цен не зафиксировано.

ИСТОЧНИК KP.RU