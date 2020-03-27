В селе под Ершовом мужчина упал с моста и утонул
В Ершовском районе Саратовской области утонул 32-летний мужчина.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, трагедия произошла 19 марта в селе Большеузенка.
По предварительной версии, в тот день мужчина гостил у приятеля, но домой не вернулся. Родственники подали в полицию заявление о розыске, но найти тело удалось лишь 27 марта в реке Большой Узень.
Нашли его водолазы саратовской областной службы спасения.
Признаков насильственной смерти на трупе не найдено. Следователи предполагают, что мужчина оступился, упал с моста и утонул. Тело было отнесено течением.
По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU