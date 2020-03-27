2020-03-27T17:23:24+03:00
Спорт

Саратовский «Автодор» выступил против решения Единой Лиги ВТБ о классификации команд

Клуб предлагает отложить решение вопроса
Екатерина Семенова
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Саратовский баскетбольный клуб «Автодор» высказал официальную позицию в связи с досрочным завершением чемпионата Единой Лиги ВТБ.

При этом было решено утвердить итоговую классификацию команд по результатам, показанным на дату последнего сыгранного матча. Звание чемпиона присвоено не будет, также не предполагается награждения медалями и кубками.

Клуб поддержал решение о досрочном завершении чемпионата, но выступил категорически против утверждения итоговой классификации.

Причинами этого названы:

- Разное количество матчей, сыгранных командами. Причем для некоторых разрыв составляет две игры, поэтому итоговая классификация при таких условиях противоречит здравому смыслу,

- Отказ клуба «Калев» от участия в чемпионате еще 20 марта, поэтому результаты его игр должны быть аннулированы,

- Предложение отказаться от награждения медалями и кубками является признанием в невозможности справедливой итоговой классификации команд.

- На примере многих европейских чемпионатов, уже завершивших сезон без классификации команд, предлагаем не утверждать итоговую классификацию Чемпионата Единой Лиги ВТБ в сезоне-2019/2020 либо отложить вопрос по итоговой классификации команд на более поздний срок, чтобы позволить членам Совета Лиги принять грамотное и взвешенное решение, — говорится в официальном заявлении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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