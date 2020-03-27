2020-03-27T16:29:53+03:00
Коронавирус Covid-19

В Саратовской области запрещено бронировать места в гостиницах

Ограничения из-за коронавируса сохранятся до лета
Екатерина Семенова
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В гостиницах запретили бронировать номераВ гостиницах запретили бронировать номераФото: Екатерина Семенова
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В гостиницах и хостелах Саратовской области резко сократилось число постояльцев.

Об этом рассказала председатель комитета по туризму Виктория Бородянская на пресс-конференции в «КП-Саратов» рассказала, что в марте уже зафиксировано падение числа проживающих примерно на 46%. Фактическая загруженность мест коллективного размещения составляет всего около 14%.

При этом в апреле, по прогнозу, она составит всего 1-3%.

В мае, при условии спада заболевания коронавирусом и снятия ограничений, заселенность гостиниц может вырасти примерно до 7%.

- Ситуация очень тяжелая, — отметила Виктория Бородянская.

Она рассказала, что сейчас введен запрет на бронирование номеров, поэтому в гостиницах и санаториях проживают лишь те, кто уже заселился, и то, в условиях ограничения и изоляции. Запрет будет действовать до 1 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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