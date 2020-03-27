2020-03-27T15:55:49+03:00
Общество

Панков: Хочу уберечь Энгельс от негативных последствий

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Депутат Госдумы Николай Панков в своем канале "Пара слов" рассказал, как фирма одноклассника мэра увеличивает смету на строительство детсадов в Энгельсе.

- Не хочу выдавать неполную информацию, просто хочется высказаться, чтобы уберечь Энгельс от негативных последствий.

Увеличение стоимости строительства объектов соцсферы в Энгельсе, считаю, говорит о корыстных мотивах. Организациям, пришедшим строить детские сады вопреки власти, сметы утверждали всего в 64 млн. руб. Кстати, эти объекты построены и сданы. Зато, как говорят, под аффилированные организации уже проводятся торги по 94 млн. руб.

Говорят, что такое увеличение сметы за счет районного бюджета мэр приготовил строителю - своему однокласснику. Явно мэра кто-то подставляет. Думаю, правоохранительные органы проведут анализ по всем выигравшим фирмам якобы одноклассника - Дулепина. Скорей всего, врут, что он выигрывает большинство заказов. Удивляет другое, что экспертиза одобряет дополнительное увеличение сметы на 45 млн. руб. на двух садиках. Хотя есть организации, готовые возвести объект гораздо дешевле, за 64 млн. руб. И тогда бы стоимость одного места в детском саду обошлась бы порядка 750 тыс. руб., а не свыше миллиона.

При этом еще вопрос, дождутся ли энгельсские детишки новых мест в детсадах. Наверно многие знают, что практика заводить «свои» фирмы во главе со «своими» людьми до добра не доводит. Вспомните Ипатова. «Стройэкс» с «Саратовгесстроем», которым отдавали все значимые проекты. Набирали объектов, а рабочих не хватало, стройка не шла. А о качестве можно судить по провалам на набережной. За это кто-то осуждён.

Так это или нет, думаю, все должно встать на свои места. Схемы Ипатова по увеличению стоимости для аффилированных организаций плохо завершились. Кстати даже экс-министр капитального строительства области Сурков был осужден, и «Саратовгесстрой» обанкротился, - написал Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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