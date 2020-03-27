ГУВД Саратова: информация о рейдах по школам и ТЦ – фейк

27 Март 2020 2020-03-27T15:37:04+03:00

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В соцсетях появилась информация о рейдах по саратовским торговым центрам и школам с целью выявления детей и подростков во время профилактических мероприятий с 25 марта по 12 апреля.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, эта информация является фейковой.

Полицейские напоминают, что за распространение сведений под видом достоверных сообщений, которые создают угрозу нарушения общественного порядка и безопасности, предумотрен штраф. Правонарушителям грозит наказание рублем в размере от 30 до 120 тыс. рублей.

Граждан призывают ориентироваться на официальные источники информации.

ИСТОЧНИК KP.RU