ГУВД Саратова: информация о рейдах по школам и ТЦ – фейк
В соцсетях появилась информация о рейдах по саратовским торговым центрам и школам с целью выявления детей и подростков во время профилактических мероприятий с 25 марта по 12 апреля.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, эта информация является фейковой.
Полицейские напоминают, что за распространение сведений под видом достоверных сообщений, которые создают угрозу нарушения общественного порядка и безопасности, предумотрен штраф. Правонарушителям грозит наказание рублем в размере от 30 до 120 тыс. рублей.
Граждан призывают ориентироваться на официальные источники информации.
ИСТОЧНИК KP.RU