2020-03-27T16:41:28+03:00
Коронавирус Covid-19

Перенос ЕГЭ 2020 в Саратове из-за коронавируса: когда пройдут экзамены для выпускников

Экзамены начнутся в июне 2020 года
Екатерина Семенова
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В Саратовской области переносятся сроки школьных экзаменов.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве образования региона, такое решение принято на федеральном уровне.

Образовательные организации не будут работать с 30 марта по 3 апреля. Это касается не только школ и вузов, но также учреждений дополнительного образования и детских садов.

Также переносятся сроки ЕГЭ. Они начнутся с 8 июня, а экзамены для выпускников 9-х классов стартуют с 9 июня. Расписание экзаменов будет опубликовано в ближайшее время.

- Как будет организован учебный процесс и продолжатся ли каникулы после 6 апреля, мы примем решение исходя из эпидемиологической обстановки в ближайшее время и всю информацию направим в регионы уже к середине следующей недели, — заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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