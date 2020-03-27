2020-03-27T14:19:49+03:00
Коронавирус Covid-19

Саратовские предприятия получат поддержку от государства и области на время коронавируса

Будут снижены ставки по кредитам и ряд налогов
Екатерина Семенова
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В правительстве Саратовской области прошел традиционный брифинг по борьбе с коронавирусомВ правительстве Саратовской области прошел традиционный брифинг по борьбе с коронавирусомФото: Антон Угольков
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Правительство Саратовской области готовит меры по поддержке предпринимателей.

Об этом на традиционном брифинге по предотвращению распространения коронавируса сегодня, 27 марта, рассказала министр экономического развития региона Юлия Швакова.

Она рассказала, что был проведен анализ отраслей экономики, чтобы понять, кто попадает в зону наибольшего риска. Это частные образовательные учреждения, организации культуры, торговли (кроме продуктов питания), транспорт и ряд других.

Для предпринимателей будут снижены ставки в Гарантийном фонде и Фонде микрокредитования. С 1 апреля прекращается претензионная работа, рекомендовано отсрочить обязательные платежи, снижается ряд местных налогов для организаций, работающих по упрощенной схеме или патентам.

При этом существуют также меры поддержки, предусмотренные на государственном уровне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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