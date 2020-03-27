Саратовские предприятия получат поддержку от государства и области на время коронавируса

27 Март 2020 2020-03-27T14:19:49+03:00

В правительстве Саратовской области прошел традиционный брифинг по борьбе с коронавирусом Фото: Антон Угольков

Будут снижены ставки по кредитам и ряд налогов

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Правительство Саратовской области готовит меры по поддержке предпринимателей.

Об этом на традиционном брифинге по предотвращению распространения коронавируса сегодня, 27 марта, рассказала министр экономического развития региона Юлия Швакова.

Она рассказала, что был проведен анализ отраслей экономики, чтобы понять, кто попадает в зону наибольшего риска. Это частные образовательные учреждения, организации культуры, торговли (кроме продуктов питания), транспорт и ряд других.

Для предпринимателей будут снижены ставки в Гарантийном фонде и Фонде микрокредитования. С 1 апреля прекращается претензионная работа, рекомендовано отсрочить обязательные платежи, снижается ряд местных налогов для организаций, работающих по упрощенной схеме или патентам.

При этом существуют также меры поддержки, предусмотренные на государственном уровне.

ИСТОЧНИК KP.RU