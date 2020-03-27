В Балашове пьяный парень до смерти забил младенца из-за плача

27 Март 2020 2020-03-27T14:07:11+03:00

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В Балашове Саратовской области арестован 22-летний парень по обвинению в убийстве младенца.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, по версии следствия, он забил до смерти 1,5-годовалого сына своей сожительницы.

Следствие считает, что днем 24 марта пьяный мужчина нанес множество ударов кулаком по голове ребенка. Трагедия разыгралась в доме на улице Шоссейная. Малыш скончался на месте из-за тупой травмы головы, перелома черепа, повреждения мозга.

Мать ребенка в этот момент находилась на работе и узнала о ЧП только вечером, после чего сразу сообщила в полицию.

Свою вину парень признал полностью, рассказав, что ему надоел плач малыша. Суд отправил обвиняемого под арест на две месяца.

Расследованием занимаются наиболее опытные криминалисты регионального СУ СКР. Назначены необходимые экспертизы, ведется сбор доказательств. Также будет проверена работа органов профилактики.

ИСТОЧНИК KP.RU