2020-03-27T13:54:38+03:00
Общество

Депутат Андрей Воробьев помог жителям Энгельса добиться перерасчета за тепло

Нуждающимся помогут оплатить долги
Екатерина Семенова
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Депутат Андрей Воробьев встретился с жителями Энгельса и помог решить вопрос с управляющей компаниейДепутат Андрей Воробьев встретился с жителями Энгельса и помог решить вопрос с управляющей компанией
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Депутат Саратовской областной думы Андрей Воробьев встретился с жителями дома №82 на улице Пионерская в Энгельсе. Как сообщил он на своей странице в соцсети Instagram, было рассмотрено письмо, которое раньше граждане написали в его адрес с просьбой помочь с управляющей компанией.

Напомним, ранее «КП-Саратов» писала о том, что жители домов на Пионерской недовольны работой ООО «УКН-10», из-за бездействия которой им выставляют слишком большие счета за тепло.

- Оперативно отреагировал на просьбу жителей. Была организована встреча собственников жилых помещений многоквартирного дома с представителями управляющей компании и ресурсоснабжающей организации. Коммунальщики пояснили, что виной всему общедомовые приборы учета, которые оказались неисправными. Из-за долгих процедур поверок оборудования, ресурсоснабжающая организация посчитала тепло потребителям по нормативу.

Во время встречи была достигнута договоренность — произвести перерасчет жильцам по коммунальным платежам и через месяц осуществить повторную проверку показаний счетчиков и правильность начислений. Также для погашения накопившейся задолженности многодетным и малообеспеченным семьям будет оказана финансовая поддержка. Состоялся конструктивный диалог. Найдены пути решения проблемы. Но вопрос по-прежнему остается под контролем, — отметил депутат.

ИСТОЧНИК KP.RU

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