2020-03-27T13:47:25+03:00
Происшествия

Оцепление здания у правительства Саратовской области: Поступило сообщение о заложенной бомбе

Неизвестный "заминировал" Управление по работе с обращениями граждан
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Улицу возле правительства Саратовской области оцепилиУлицу возле правительства Саратовской области оцепили
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Оцепление полицией здания в комплексе правительства Саратовской области днем 27 марта было связано с сообщением о заложенной там бомбе.

По данным источника «КП-Саратов», поступило сообщение о минировании Управления по работе с обращениями граждан областного правительства возле перекрестка улиц Горького и Челюскинцев. Его сотрудников эвакуировали, поиск бомбы ничего не дал.

Находящееся в том же здании министерство информации и печати продолжало свою работу без помех.

ИСТОЧНИК KP.RU

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