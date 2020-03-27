Оцепление здания у правительства Саратовской области: Поступило сообщение о заложенной бомбе

27 Март 2020 2020-03-27T13:47:25+03:00

Неизвестный "заминировал" Управление по работе с обращениями граждан

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Оцепление полицией здания в комплексе правительства Саратовской области днем 27 марта было связано с сообщением о заложенной там бомбе.

По данным источника «КП-Саратов», поступило сообщение о минировании Управления по работе с обращениями граждан областного правительства возле перекрестка улиц Горького и Челюскинцев. Его сотрудников эвакуировали, поиск бомбы ничего не дал.

Находящееся в том же здании министерство информации и печати продолжало свою работу без помех.

ИСТОЧНИК KP.RU