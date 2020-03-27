В Саратовских турфирмах доходит до рукоприкладства: Клиенты требуют вернуть деньги за туры

27 Март 2020 2020-03-27T13:31:49+03:00

Об этом "КП-Саратов" рассказала председатель комитета по туризму Виктория Бородянская

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Ряд граждан устраивают скандалы в турагентствах, вплоть до рукоприкладства. Об этом на пресс-конференции в «КП-Саратов» рассказала председатель комитета по туризму Виктория Бородянская.

По ее словам, это недопустимо.

- Адекватнее именно перебронировать тур - заявила она.

Бородянская рассказала о ситуации с туризмом в Саратовской области в условиях пандемии коронавируса.

- Все коммерческие туры аннулированы. Сами операторы обзванивали клиентов и предупреждали - рассказала она на пресс-конференции в «КП Саратов».

По словам Бородянской, почти все туры уже перебронированы на осень или депозитированы.

При этом она отметила, что граждане могут попробовать добиться возврат средств через суд. И подчеркнула, что деньги возвращает только туроператор, а не турагентство, которые находятся в Саратове.

Также она уверена, что сейчас ни один туроператор или турагент не продает туры на май.

- Если вам такое предложат, то это повод задуматься, - заявила Бородянская.

ИСТОЧНИК KP.RU