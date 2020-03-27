В Саратовских турфирмах доходит до рукоприкладства: Клиенты требуют вернуть деньги за туры
Ряд граждан устраивают скандалы в турагентствах, вплоть до рукоприкладства. Об этом на пресс-конференции в «КП-Саратов» рассказала председатель комитета по туризму Виктория Бородянская.
По ее словам, это недопустимо.
- Адекватнее именно перебронировать тур - заявила она.
Бородянская рассказала о ситуации с туризмом в Саратовской области в условиях пандемии коронавируса.
- Все коммерческие туры аннулированы. Сами операторы обзванивали клиентов и предупреждали - рассказала она на пресс-конференции в «КП Саратов».
По словам Бородянской, почти все туры уже перебронированы на осень или депозитированы.
При этом она отметила, что граждане могут попробовать добиться возврат средств через суд. И подчеркнула, что деньги возвращает только туроператор, а не турагентство, которые находятся в Саратове.
Также она уверена, что сейчас ни один туроператор или турагент не продает туры на май.
- Если вам такое предложат, то это повод задуматься, - заявила Бородянская.
ИСТОЧНИК KP.RU