Замминистра здравоохранения Саратовской области: Следующая неделя не каникулы, а карантин

27 Март 2020 2020-03-27T13:11:40+03:00

В правительстве области рассказали о ситуации с коронавирусом в регионе

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В правительстве Саратовской области на ежедневном брифинге посвященном противодействию распространения коронавируса, зампред Сергей Наумов сообщил, что ситуация в регионе под контролем, поводов для паники нет.

- Есть, конечно, определенные ограничения. В первую, очередь, конечно, для пожилых людей и людей с тяжёлыми хроническими заболеваниями. Им не надо выходить из дома без лишней необходимости, надо поберечь себя. Они - в группе риска, - напомнил Наумов.

Замглавы регионального Роспотребнадзора Надежда Матвеева рекомендовала таким людям следовать рекомендациям медиков. Даже за продуктами попросить ходить кого-то еще. Или запастись впрок (на неделю - дней 10) Можно через центры соцобслуживания по горячим линиям попросить о помощи в этом там волонтеров.

Первый замминистра здравоохранения Станислав Шувалов рассказал, что медикам поручено должны перевести работу с населением на дом, по возможности. Поэтому необходимо на прием в больницу записываться по телефону или через интернет. Не нужно лишний раз ходить в поликлиники, лучше позвонить.

В целом область активно готовится к увеличению случаев заболевания коронавирусом. Пока основная работа - отслеживание прибывших из-за рубежа. Если у них есть признаки ОРВИ – обязательная госпитализация, в ином случае - больничный и самоизоляция. Готовится госпитальная база для приема коронавирусных больных. Шувалов подчеркнул, что следующая неделя выходная, не следует ее воспринимать, как каникулы это - карантин.

- Если ситуация пойдёт по негативному сценарию, будут более жёсткие меры. Все ведомства готовы. Однако надеемся, что меры предпринимаемые сейчас помогут избежать этого, - заметил Сергей Наумов.

ИСТОЧНИК KP.RU