2020-03-27T12:20:51+03:00
Общество

Жители Энгельса обратились к прокурору в борьбе с управляющей компанией

По мнению жильцов, она «творит беззаконие»
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Жители Энгельса написали обращение депутату Саратовской областной думы Андрею Воробьеву и прокурору города Владимиру Климову.

Копия писем поступила в распоряжение редакции «КП-Саратов».

В обращении жители многоквартирных домов на Пионерской, 80 и 82 возмущены действиями управляющей компании ООО «УКН-10», которая «ненадлежащим образом исполняет обязанности» и «творит беззаконие».

В частности, после поломки общедомового прибора учета тепловой энергии УК не провела его ремонт.

- Из-за халатности и бездействия управляющей компании собственники начали платить очень высокие платежи за отопление, — написали жильцы в письме, подписи под которым поставили около 50 человек.

.

.

В обращении в Владимиру Климову они просят провести прокурорскую проверку и содействовать при обращении в суд для защиты интересов жильцов.

.

.

.

.

.

.

Ситуация с управляющими компаниями в Энгельсе обостряется не в первый раз. Так в феврале глава Энгельсского района Дмитрий Тепин заявил о проверке УК, которая работает в Летном городке.

Также Тепин встречался с жителями микрорайона Шурова гора, жители которой также недовольны своей управляющей организацией и начали процесс перехода в товарищество собственников жилья.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Саратовской области нарушают Указ Президента и препятствуют работе СМИ
Саратовские предприятия получат поддержку от государства и области на время коронавируса
В Балашове пьяный парень до смерти забил младенца из-за плача
Депутат Андрей Воробьев помог жителям Энгельса добиться перерасчета за тепло
Оцепление здания у правительства Саратовской области: Поступило сообщение о заложенной бомбе
В Саратовских турфирмах доходит до рукоприкладства: Клиенты требуют вернуть деньги за туры
«Ростелеком» и «ЛитРес» открывают бесплатный доступ к 150 000 электронных книг
Замминистра здравоохранения Саратовской области: Следующая неделя не каникулы, а карантин
Жительница Саратова сделала маску из пластиковой бутылки
В частном доме на Рахова мужчина нашел труп соседа
Бывшему саратовскому адвокату заменили условный срок реальным