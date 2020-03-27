Жители Энгельса обратились к прокурору в борьбе с управляющей компанией

27 Март 2020 2020-03-27T12:20:51+03:00

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Жители Энгельса написали обращение депутату Саратовской областной думы Андрею Воробьеву и прокурору города Владимиру Климову.

Копия писем поступила в распоряжение редакции «КП-Саратов».

В обращении жители многоквартирных домов на Пионерской, 80 и 82 возмущены действиями управляющей компании ООО «УКН-10», которая «ненадлежащим образом исполняет обязанности» и «творит беззаконие».

В частности, после поломки общедомового прибора учета тепловой энергии УК не провела его ремонт.

- Из-за халатности и бездействия управляющей компании собственники начали платить очень высокие платежи за отопление, — написали жильцы в письме, подписи под которым поставили около 50 человек.

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В обращении в Владимиру Климову они просят провести прокурорскую проверку и содействовать при обращении в суд для защиты интересов жильцов.

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Ситуация с управляющими компаниями в Энгельсе обостряется не в первый раз. Так в феврале глава Энгельсского района Дмитрий Тепин заявил о проверке УК, которая работает в Летном городке.

Также Тепин встречался с жителями микрорайона Шурова гора, жители которой также недовольны своей управляющей организацией и начали процесс перехода в товарищество собственников жилья.

ИСТОЧНИК KP.RU